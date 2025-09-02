Ecco il Guaratiba Park, il nuovo autodromo di Rio de Janeiro

Populous, leader mondiale nella progettazione di impianti sportivi e per l’intrattenimento — responsabile di progetti come la Sphere di Las Vegas, lo Yankee Stadium di New York, il Tottenham Stadium di Londra e l’iconico circuito di Silverstone nel Regno Unito — è stato incaricato dello sviluppo tecnico e concettuale del nuovo autodromo di Guaratiba Park a Rio de Janeiro, in Brasile. Il nuovo circuito mira a riposizionare la città sulla mappa internazionale degli sport a motore e a creare un polo di intrattenimento nella zona ovest della città. Il progetto è suddiviso in cinque aree tematiche, ciascuna ispirata ai paesaggi di Rio de Janeiro: il lungomare, le mangrovie, la Foresta Atlantica, il centro e le caratteristiche vie della città. Il circuito è stato progettato per ospitare tutte le competizioni di sport a motore esistenti, con un tracciato innovativo e complesso che promette di attrarre sia i piloti sia gli appassionati di sport motoristici.