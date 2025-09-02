Logo SportMediaset
Ciclismo, GIVI-Bike all'Italian Bike Festival di Misano

02 Set 2025 - 21:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

GIVI-Bike di GIVI S.p.A partecipa all’Italian Bike Festival 2025, (5-7 settembre 2025, Misano World Circuit a Misano Adriatico – RN - Stand L5) con tante proposte utili e performanti dedicate ai diversi modi di vivere le due ruote: Urban, Experience e soprattutto Adventure Line (gravel e mountain bike, bikepacking e cicloturismo). La principale novità del brand riguarda proprio questo settore: la presentazione in anteprima della linea Extreme, progettata ad hoc per gli appassionati di bikepacking più esperti ed esigenti.

“Si tratta di una collezione caratterizzata da un design funzionale e identitario, una costruzione interamente impermeabile e una combinazione di materiali ad alte prestazioni, il tutto mantenendo un posizionamento premium ma competitivo - spiega il brand manager Paolo Marini-. La linea, che rappresenta una vera e propria evoluzione tecnica e stilistica, sarà disponibile sul mercato nel 2026”. Inoltre, i migliori accessori della gamma Adventure saranno presenti anche agli stand di due importanti aziende italiane del settore: Bottecchia, storico marchio di biciclette e RH+ specializzato in abbigliamento tecnico. Allo stand Bottecchia, sarà esposta la linea Adventure abbinata alla bici “Gravel Monster”.

RH+ ha scelto invece i prodotti Climb e Hill Adventure per il nuovo Bibs, il primo pantaloncino da ciclismo realizzato in denim. Infine, la fiera sarà l’occasione per incontrare alcuni degli ambassador GIVI-Bike più famosi come Pietro Franzese, creator e cicloturista con oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube, Aurora Fontanari aka Blondiebike, narratrice di esperienze sulle due ruote (https://blondiebike.wordpress.com/), Alessandro Sozzi, influencer e ultraciclista (Instagram: Supersozzi) e altri supersportivi.

