Ciclismo, GIVI-Bike all'Italian Bike Festival di Misano

“Si tratta di una collezione caratterizzata da un design funzionale e identitario, una costruzione interamente impermeabile e una combinazione di materiali ad alte prestazioni, il tutto mantenendo un posizionamento premium ma competitivo - spiega il brand manager Paolo Marini-. La linea, che rappresenta una vera e propria evoluzione tecnica e stilistica, sarà disponibile sul mercato nel 2026”. Inoltre, i migliori accessori della gamma Adventure saranno presenti anche agli stand di due importanti aziende italiane del settore: Bottecchia, storico marchio di biciclette e RH+ specializzato in abbigliamento tecnico. Allo stand Bottecchia, sarà esposta la linea Adventure abbinata alla bici “Gravel Monster”.