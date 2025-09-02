Ciclismo: Evenepoel guida Belgio a Campionati del Mondo di Kigali

Il due volte campione olimpico di Parigi 2024 è tornato in gara questa settimana al Tour of Britain, pochi giorni dopo aver annunciato il suo addio al team Soudal Quick-Step per un passaggio al team Red Bull Bora Hansgroghe. Per arrivare in forma ai Campionati del Mondo di Kigali, Evenepoel "si è isolato per un mese", secondo le dichiarazioni rilasciate dal padre Patrick ai media belgi, completando anche un ritiro di allenamento in alta quota a Livigno, in Italia, nei giorni scorsi. A Kigali, sarà supportato dal giovane Cian Uijtdebroeks, che ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista a metà agosto al Tour de l'Ain. La squadra belga, tuttavia, sarà priva di Wout van Aert e del campione belga Tim Wellens, che diverse settimane fa hanno annunciato il loro ritiro dai Campionati del Mondo in Africa.