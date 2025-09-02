Logo SportMediaset
Ciclismo: Evenepoel guida Belgio a Campionati del Mondo di Kigali

02 Set 2025 - 19:20

Remco Evenepoel guiderà la nazionale belga ai campionati del mondo di ciclismo a Kigali a fine settembre, su un percorso riservato agli scalatori. Oltre alla prova su strada, Evenepoel parteciperà anche alla cronometro in Ruanda, dove tenterà di difendere il suo doppio titolo mondiale su questa distanza. Anche Florian Vermeersch e Ilan Van Wilder prenderanno parte alla cronometro. Nella prova su strada, il campione del mondo 2022, che ha abbandonato il Tour de France durante la 14a tappa "completamente esausto e con una frattura alla s costola riportata durante i Campionati belgi a fine giugno - spiega il ct belga Serge Pauwels - si è ripreso bene".

Il due volte campione olimpico di Parigi 2024 è tornato in gara questa settimana al Tour of Britain, pochi giorni dopo aver annunciato il suo addio al team Soudal Quick-Step per un passaggio al team Red Bull Bora Hansgroghe. Per arrivare in forma ai Campionati del Mondo di Kigali, Evenepoel "si è isolato per un mese", secondo le dichiarazioni rilasciate dal padre Patrick ai media belgi, completando anche un ritiro di allenamento in alta quota a Livigno, in Italia, nei giorni scorsi. A Kigali, sarà supportato dal giovane Cian Uijtdebroeks, che ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista a metà agosto al Tour de l'Ain. La squadra belga, tuttavia, sarà priva di Wout van Aert e del campione belga Tim Wellens, che diverse settimane fa hanno annunciato il loro ritiro dai Campionati del Mondo in Africa.

Per quanto riguarda le donne, la belga Lotte Kopecky, campionessa del mondo nel 2023 e nel 2024, non difenderà il titolo nella prova in linea dei Campionati del Mondo in Ruanda a fine settembre. La 29enne "ha bisogno di ricaricare le batterie - ha spiegato in conferenza stampa il ct del Belgio Ludwig Willems - Ha avuto molti dubbi dopo il Giro. Al Tour de France, questi dubbi sono aumentati ancora di più". 

