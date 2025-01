Vela, salta la tappa di Sail Gp a Taranto, 'restituire soldi prenotazioni'

"Vogliate provvedere a restituirci gli acconti e le caparre versate". E' quanto riportato, secondo Confcommercio Taranto, nella comunicazione inoltrata dagli uffici britannici dell'organizzazione di Sail Gp 2025, la regata internazionale di catamarani, alle imprese dell'ospitalità del Tarantino con la richiesta di rimborsare le somme ricevute da mesi per le prenotazioni delle camere e degli alloggi in vista della tappa tarantina della manifestazione, che sarebbe stata annullata. "Una vera e propria doccia fredda - scrive l'associazione dei commercianti - si è abbattuta sulle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di Taranto e provincia, raggiunte nelle scorse ore da una laconica comunicazione". "Il sindaco Rinaldo Melucci - aggiunge la nota - nel corso della conferenza stampa di fine anno aveva avanzato dubbi sulla possibilità di realizzare la tappa ionica della regata internazionale, fissata per il 6 e 7 settembre 2025. Ragioni di bilancio avrebbero indotto il primo cittadino ad annullare l'evento". Marcello De Paola e Cosimo Miola, presidenti di Federalberghi e Federalberghiextra Confcommercio Taranto, spiegano che "una motivazione ufficiale non c'è. Quel che è davvero grave è che già da mesi circa 400 camere risultano bloccate per una decina di giorni nel periodo che va da fine agosto alla seconda settimana di settembre e che l'organizzazione del gran premio ha già versato acconti e caparre a hotel, b&b e strutture ricettive". Si tratta, conclude Confcommercio, "di cifre importanti a più zeri, la cui restituzione rappresenta un doppio danno per le attività alberghiere e extra alberghiere interessate, che hanno cancellato la disponibilità delle stanze e dei posti letto dai portali di promozione in un periodo strategico per le attività del turismo".