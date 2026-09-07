Vela, SailGP: tre vittorie e un podio a Valencia per il Red Bull Italy Team

Phil Robertson, driver del Red Bull Italy SailGP Team, ha dichiarato: “È stato un weekend fantastico qui a Valencia e probabilmente il nostro miglior risultato fino a oggi. Siamo riusciti a qualificarci per la finale e abbiamo regatato bene anche lì, quindi siamo davvero molto soddisfatti. Abbiamo inoltre vinto tre delle quattro regate di flotta, un risultato che non molte squadre sono riuscite a ottenere in passato. È stato un grande weekend e c’è un’enorme soddisfazione all’interno di tutto il team, soprattutto considerando la quantità di lavoro svolto dietro le quinte. Ora non vediamo l’ora di andare a Ginevra.”



Così la strategist Jana Germani: “È stato un weekend positivo: abbiamo vinto tre delle quattro regate disputate, grazie soprattutto alle ottime partenze e al fatto che abbiamo navigato molto bene. Siamo davvero felici. Peccato per la finale, in cui siamo partiti appena troppo presto, ma siamo comunque riusciti a giocarcela fino alla fine. Nel complesso, siamo molto soddisfattissimi.”