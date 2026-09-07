Vela, SailGP: tre vittorie e un podio a Valencia per il Red Bull Italy Team

Tre vittorie nelle quattro regate di flotta disputate e il terzo posto nella finale a quattro: il Red Bull Italy SailGP Team lascia Valencia con il primo podio della stagione, al termine del miglior weekend della squadra nella Season 6 del Rolex SailGP Championship.
Dopo le due vittorie conquistate sabato, domenica il team italiano si è imposto anche nell’unica prova di flotta della giornata, guadagnandosi l’accesso alla finale. Nella regata decisiva, disputata proprio davanti alle tribune sold out del waterfront valenciano, la squadra ha tagliato il traguardo al terzo posto, chiudendo sul podio il primo Spain Sail Grand Prix ospitato dalla città.
SailGP ha fatto il suo debutto a Valencia in condizioni tutt’altro che semplici. La brezza mediterranea è rimasta molto leggera e instabile per tutto il weekend, rendendo il campo di regata difficile da interpretare e costringendo gli equipaggi a reagire rapidamente a ogni variazione di intensità e direzione del vento.
Per entrambe le giornate gli F50 hanno utilizzato le wing da 27 metri, la configurazione più grande e adatta alle condizioni di vento leggero. Per ridurre ulteriormente il peso a bordo, gli equipaggi hanno inoltre regatato con quattro persone anziché con le sei normalmente presenti sugli F50.
Il weekend del Red Bull Italy SailGP Team era iniziato in salita. Sabato mattina, un problema al sistema idraulico della wing aveva provocato una perdita d’olio all’interno dell’F50 italiano. La pronta reazione della squadra ha permesso alla barca di tornare in acqua e al team di concentrarsi sulle tre regate in programma.
Grazie anche al lavoro svolto durante la breve pausa tra Sassnitz e Valencia, il team italiano ha trasformato una mattinata complicata in una giornata da ricordare. Due partenze particolarmente efficaci hanno aperto la strada ad altrettante vittorie nelle tre prove disputate, confermando i progressi compiuti nelle settimane precedenti.
Domenica, una brezza ancora molto debole ha consentito di completare una sola regata di flotta. Il Red Bull Italy SailGP Team ha saputo ancora una volta interpretare al meglio il campo, conquistando la terza vittoria del weekend e il pass per la finale a quattro.
Il terzo posto nella regata decisiva ha completato una prestazione costruita con solidità nell’arco delle due giornate e ha regalato alla squadra italiana un podio importante in vista dell’ultima parte della stagione.
Così il CEO del Red Bull Italy SailGP Team, Jimmy Spithill: “Un grande risultato per il team, frutto di un duro lavoro di squadra. Adesso ci rimettiamo subito all’opera in vista di Ginevra. Forza!”
Phil Robertson, driver del Red Bull Italy SailGP Team, ha dichiarato: “È stato un weekend fantastico qui a Valencia e probabilmente il nostro miglior risultato fino a oggi. Siamo riusciti a qualificarci per la finale e abbiamo regatato bene anche lì, quindi siamo davvero molto soddisfatti. Abbiamo inoltre vinto tre delle quattro regate di flotta, un risultato che non molte squadre sono riuscite a ottenere in passato. È stato un grande weekend e c’è un’enorme soddisfazione all’interno di tutto il team, soprattutto considerando la quantità di lavoro svolto dietro le quinte. Ora non vediamo l’ora di andare a Ginevra.”
Così la strategist Jana Germani: “È stato un weekend positivo: abbiamo vinto tre delle quattro regate disputate, grazie soprattutto alle ottime partenze e al fatto che abbiamo navigato molto bene. Siamo davvero felici. Peccato per la finale, in cui siamo partiti appena troppo presto, ma siamo comunque riusciti a giocarcela fino alla fine. Nel complesso, siamo molto soddisfattissimi.”
Il debutto di SailGP a Valencia ha riportato la vela ad alte prestazioni in una città che occupa un posto centrale nella storia recente di questo sport. Dopo aver ospitato la 32ª America’s Cup nel 2007 e la 33ª edizione nel 2010, il waterfront valenciano ha accolto per la prima volta gli F50, con il campo di regata posizionato a pochi metri dalle tribune e gli arrivi davanti al pubblico.
Il team italiano ha avuto modo di conoscere queste acque già nei giorni precedenti al weekend, durante alcune sessioni di allenamento che si sono rivelate particolarmente utili in vista delle regate.
La settimana valenciana è stata arricchita anche da tre diverse attivazioni organizzate da Red Bull España, che hanno unito competizione, cultura locale e spettacolo. Il Red Bull Italy SailGP Team si è confrontato con la squadra spagnola in una sfida lontano dagli F50 e ha avuto l’opportunità di provare le tradizionali imbarcazioni a Vela Latina, una delle espressioni più caratteristiche del patrimonio marittimo di Valencia.
Venerdì, la base italiana ha ospitato anche il campione del mondo di bike trial Kenny Belaey, protagonista di uno spettacolare stunt davanti all’F50 del team.
Sabato, il Red Bull Italy SailGP Team ha invece ricevuto la visita del sindaco di Fiumicino Mario Baccini e del direttore del Porto di Roma Alessandro Mei che ospiteranno la tech base dell Italy Sail Grand Prix. Un incontro che ha permesso di iniziare a guardare verso il prossimo appuntamento italiano del campionato: l’11 e il 12 settembre 2027 SailGP farà infatti tappa a Ostia.
Archiviato il podio di Valencia, l’attenzione si sposta ora su Ginevra, appuntamento conclusivo del leg europeo del Rolex SailGP Championship. La flotta farà poi rotta verso Dubai, prima del Grand Final di Abu Dhabi che assegnerà il titolo della Season 6.