F1, Malagò: "Antonelli è già leggenda, orgoglioso di questi italiani"

"Antonelli fa già parte della leggenda, nonostante sia così giovane. Poi ci sono le due sconfitte, della pallavolo e del basket, ma già essere lì fa capire la forza del Paese negli sport di squadra". Così Giovanni Malagò, presidente della Figc ed ex numero uno del Coni, a margine della giornata di benvenuto alle matricole della Luiss, torna sulla domenica vissuta dallo sport italiano, con l'impresa del pilota Mercedes a Monza e le sconfitte della pallavolo femminile, in finale agli Europei contro la Turchia, e quella del basket femminile ai Mondiali contro gli Stati Uniti. "Sono molto orgoglioso di questi italiani e faccio i complimenti a tutti. Abbiamo abituato bene il nostro popolo e di questo siamo felici. Si è creata una cultura importante, multidisciplinare, polisportiva", conclude.