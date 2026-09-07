Nuoto: Proietti allenerà Paltrinieri e guiderà fondo al Centro Federale di Ostia

07 Set 2026 - 14:25
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La Federazione Italiana Nuoto comunica che "Germano Proietti assumerà la guida tecnica del gruppo di fondisti di base presso il Centro Federale - Polo Natatorio di Ostia. La decisione è stata ampiamente approfondita e condivisa tra la dirigenza federale, i vertici del settore tecnico-scientifico, le Fiamme Oro ed è frutto di un costante dialogo con gli atleti guida del movimento, a partire da Gregorio Paltrinieri. Formatosi e cresciuto nell'ambito della scuola tecnico-didattica della Federnuoto, Germano Proietti porta in dote la conoscenza dei processi metodologici federali e si ritiene possa garantire la continuità del lavoro svolto attraverso esperienza, rigore ed entusiasmo".

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