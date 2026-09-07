Tennis, il Consorzio Asti Docg rinnova la partnership con le Nitto Atp Finals

“Dopo il quinquennio 2021-2025 che ci ha visti al fianco dell’élite del tennis mondiale abbiamo deciso di rinnovare per ulteriori cinque anni l’accordo questa volta con la Federazione Italiana di Tennis e Padel – commenta Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg –. Un sodalizio vincente che ci permette di abbinare al brand Asti il mondo tennistico, allargando la platea di pubblico di appassionati e potenziali nuovi consumatori che possiamo intercettare. Lo dimostrano anche i numeri: lo scorso anno, solo in Italia, la finale che ha visto Sinner trionfare contro Alcaraz è stata la partita di tennis più vista di sempre con circa 6,7 milioni di spettatori totali. Un successo – conclude Pondini – che si riscontra anche nell’aumento dei tennis lover che hanno raggiunto nel 2025 quota 19,8 milioni, in crescita del 23% tra il 2021 e lo scorso anno”.