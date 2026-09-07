Tennis, il Consorzio Asti Docg rinnova la partnership con le Nitto Atp Finals

07 Set 2026 - 12:36
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© Ufficio Stampa

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Il Consorzio Asti Docg consolida la partnership con le Nitto ATP Finals: a partire dall’edizione di novembre di quest’anno e fino al 2030 l’ente consortile piemontese sarà ancora una volta l’official sparkling wine della manifestazione che alla fine dell’anno vedrà sfidarsi i migliori otto giocatori del ranking mondiale, sia in singolare che in doppio.

“Dopo il quinquennio 2021-2025 che ci ha visti al fianco dell’élite del tennis mondiale abbiamo deciso di rinnovare per ulteriori cinque anni l’accordo questa volta con la Federazione Italiana di Tennis e Padel – commenta Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg –. Un sodalizio vincente che ci permette di abbinare al brand Asti il mondo tennistico, allargando la platea di pubblico di appassionati e potenziali nuovi consumatori che possiamo intercettare. Lo dimostrano anche i numeri: lo scorso anno, solo in Italia, la finale che ha visto Sinner trionfare contro Alcaraz è stata la partita di tennis più vista di sempre con circa 6,7 milioni di spettatori totali. Un successo – conclude Pondini – che si riscontra anche nell’aumento dei tennis lover che hanno raggiunto nel 2025 quota 19,8 milioni, in crescita del 23% tra il 2021 e lo scorso anno”.

“Il rinnovo dell’accordo con il Consorzio Asti Docg conferma il valore di una partnership che ha accompagnato in questi anni la crescita delle Nitto ATP Finals di Torino – afferma Marco Martinasso, Direttore Generale della FITP –. Insieme abbiamo rafforzato il legame dell’evento con il Piemonte e con una delle eccellenze più riconosciute del territorio. La conferma di Asti come Official Sparkling Wine delle Nitto ATP Finals risponde alla volontà di arricchire l’esperienza del torneo, anche attraverso partner capaci di esprimere qualità, identità e prestigio del Made in Italy. È particolarmente significativo poter proseguire questo percorso in una fase di straordinaria crescita del tennis nel nostro Paese, testimoniata dall’aumento della partecipazione e del seguito del pubblico, con il movimento azzurro protagonista di traguardi senza precedenti”.

In Italia la febbre per il tennis continua a crescere, alimentata dai risultati straordinari ottenuti negli ultimi anni dagli azzurri. Le imprese di Jannik Sinner, insieme alle prestazioni di tutto il movimento italiano e ai successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup, hanno contribuito ad avvicinare sempre più pubblico alla racchetta, sia in termini di seguito sia di pratica sportiva. Un entusiasmo che non accenna a diminuire e che si riflette anche nella grande attenzione verso le Nitto ATP Finals (quest’anno in programma ancora a Torino dal 15 al 22 novembre), ormai diventate uno degli appuntamenti sportivi più attesi dal pubblico italiano.

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