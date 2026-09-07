Ciclismo: sedici squadre per il primo Tour of Armenia, il via giovedì

07 Set 2026 - 12:06
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Scatta giovedì prossimo il primo Tour of Armenia della storia. Dal 10 al 13 settembre, ecco il nuovo evento internazionale, inserito da questa stagione nel calendario dell'UCI Europe Tour come corsa 2.2. La partenza dell'edizione inaugurale è fissata dalla città di Gavar, con 16 squadre provenienti da tutto il mondo che si sfideranno nelle quattro frazioni: 568 km complessivi per oltre 5000 metri di dislivello. La corsa, che si concluderà domenica 13 settembre nella capitale Erevan, è organizzata dal Governo della Repubblica d'Armenia, Sports Management Center e dalla Federazione Ciclistica Armena, con la consulenza tecnica e l'expertise di Rcs Sports and Events DMCC. Due le formazioni UCI Pro Tour presenti, entrambe italiane: la Bardiani CSF 7 Saber e la Solution Tech Nippo Rali. Tra le Continental, invece, ci saranno due devo team, la britannica Netcompany Ineos Racing Academy e la tedesca Lidl-Trek Future Racing. A queste si aggiungono la ceca Att Investments, la portoghese Óbidos Cycling Team, la kazaka Team Vino-North Qazaqstan Region, la giapponese Team Ukyo e la polacca Voster Team. 

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