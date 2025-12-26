Logo SportMediaset

Sci Livigno, per Franzoni superG "una gara da attaccare su neve aggressiva"

26 Dic 2025 - 13:40

Dopo il trittico di podi in Val Gardena, si riparte da Livigno (Sondrio): i velocisti hanno potuto oggi prendere una prima confidenza con la Li Zeta che domani farà il suo debutto in Coppa del Mondo ospitando il quarto superG stagionale. Partenza da quota 2375, dislivello di 530 metri, per il superG che sostituisce la tappa di Bormio, con la Stelvio dedicata all'appuntamento olimpico di febbraio. Lo start è fissato alle 11:30, con Marco Odermatt in pettorale rosso di leader della specialità a punteggio pieno; saranno nove gli azzurri in gara: Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder. L'odierna sciata in pista ha permesso di conoscere i dettagli del tracciato livignasco. "È una pista che mi piace - è il commento di Giovanni Franzoni che proprio in superG in Val Gardena ha conquistato il primo podio della carriera - C'è una bella neve da sciare, forse un pelo aggressiva come in NordAmerica, viste le temperature di questi giorni. Il salto è corto, ma è una pista che mi piace. Mi aspetto distacchi ridotti proprio per la tipologia della neve e per la difficoltà tecnica non altissima. Sarà un superG molto divertente da sciare". 

