Vela: Ocean Race Europe, incidente alla partenza, Beccaria costretto a rientrare

12 Ago 2025 - 14:04
© IPA

© IPA

Una spettacolare e rarissima collisione ha segnato la partenza della seconda edizione di The Ocean Race Europe, regata a tappe in equipaggio che vede impegnati alcuni dei più avanzati monoscafi Imoca. Pochi minuti dopo il via da Kiel, in Germania, mentre navigavano fianco a fianco, Holcim-PRB (Svizzera) con al timone l'olandese Rosalin Kuiper e Allagrande Mapei Racing (Italia) guidato da Ambrogio Beccaria si sono urtati. Il foil di sinistra di Holcim-PRB ha danneggiato gravemente il fiocco e la randa di Mapei, mentre l'outrigger di quest'ultimo ha perforato lo scafo dell'avversario. L'incidente, estremamente raro per imbarcazioni di questo livello tecnologico, ha costretto entrambi i team a invertire immediatamente la rotta per rientrare in porto e valutare l'entità dei danni. Nelle prossime ore verranno prese le decisioni sulle possibilità di riparare e riprendere la gara, in questa o nella prossima tappa. Fortunatamente, tutti i membri degli equipaggi sono illesi. 

