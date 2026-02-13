Slittino, vince l'oro ma evita la chiamata del Cancelliere: pensava fosse un truffatore

13 Feb 2026 - 13:12

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiamato lo slittinista Max Langenhan per congratularsi dopo la vittoria dell'oro olimpico, ma il campione teutonico non ha risposto sul cellulare al numero apparso come sconosciuto. L'atleta era in preda ai festeggiamenti insieme ai familiari e gli amici quando è suonato il telefono e guardando il numero non memorizzato in rubrica ha pensato a dei truffatori o bot, così non ha risposto subito. Langenhan ha saputo successivamente che si trattava del Capo del Governo e ha riparato scusandosi pubblicamente: "Caro Friedrich… eh, signor Merz, mi dispiace molto. Forse riusciremo a parlare nei prossimi giorni".

