Vela: il Maestrale dà spettacolo alla Rolex Swan cup, classifiche corte in quasi tutte le classi

Terzo e penultimo giorno di regata alla 23.a Rolex Swan Cup ancora all'insegna del Maestrale che ha soffiato dai 16 nodi delle prime partenze fino a 22 nodi con raffiche a 25 nelle fasi finali della giornata sul campo delle regate a bastone. In prossimità dell'arrivo della regata costiera, lo Swan 128 Rajin ha toccato al lasco i 18 nodi di velocità con 22 nodi di Maestrale. Le classi ClubSwan One Design hanno svolto due prove a bastone, mentre il comitato di regata ha predisposto 4 differenti percorsi costieri per le diverse tipologie di classi con lunghezze comprese tra le 26 miglia per le classi Swan Maxi e le 16 miglia per gli Swan Legacy e Pure Cruising. Dopo la partenza tutte le classi si sono dirette di bolina verso il Passo della Bisce: gli Swan Maxi e Mini Maxi hanno proseguito nel canale di La Maddalena per compiere il periplo dell'isola di Spargi e rientrare all'arrivo posto all'uscita del Passo delle Bisce. I Maxi Pure Cruising hanno girato una boa davanti a Spargi prima di fare rientro. Le altre classi sono invece risalite verso l'isola dei Monaci, da qui sono scese alla Secca di Tre Monti per poi avviarsi a tagliare il traguardo. Al comando provvisorio nelle rispettive categorie dopo 3 prove troviamo: Swan Maxi: Freya - Swan 90 Swan Mini-Maxi: Arobas - Swan 601 Swan Cruiser Racer: Thetis - Swan 45 Swan Legacy - Sparkman & Stephens =47': Elan - Swan 48 Swan Legacy - Sparkman & Stephens =44': Pride - Swan 44 Swan Legacy - Classics by Frers: Lunz am Meer - Swan 651 Swan Pure Cruising: Alegher - Swan 55 Swan Maxi Pure Cruising: Azzurro - Swan 78 Alla vigilia dell'ultima giornata, situazione aperta in quasi tutte le classi. Tra gli Swan Maxi, Freya ha completato la sua rimonta con la vittoria odierna: sesto nella prima prova, lo Swan 90 ha inanellato due successi consecutivi e ora guida con 8 punti, uno soltanto davanti a Spiip. Negli Swan Mini-Maxi, Arobas ha invece confermato il proprio passo vincendo per il secondo giorno consecutivo e portando a due punti il vantaggio su Cloudy 7. Dopo il settimo posto della prima giornata, From Now On ha centrato due vittorie consecutive ed è ora a un solo punto dal leader Thetis negli Swan Cruiser Racer. Negli Swan Legacy =47', Elan ha vinto la prova odierna e, dopo la parità con Shirlaf al termine di ieri, è passato al comando per un solo punto, 4 a 5. Ancora più evidente il recupero tra i Legacy 44', dove Mascalzone Latino XXXIII, quarto nella prima prova e secondo ieri, ha vinto oggi riducendo da quattro a un solo punto il distacco da Pride. Più definita la classifica tra i Classics by Frers. Lo Swan 651 Lunz am Meer, dopo le due vittorie iniziali e il secondo posto odierno alle spalle di Cygnet conserva il comando con 4 punti contro i 9 dell'avversario. Molto aperti anche i raggruppamenti Pure Cruising. Negli Swan Pure Cruising, la vittoria di Luca F lo riporta pienamente in corsa: dopo l'ottavo posto di ieri è ora terzo con 10 punti, alle spalle di Alegher, leader con 8, e Black Zero con 9. Ma il recupero più netto è probabilmente quello di Azzurro nei Maxi Pure Cruising: settimo nella prima giornata, lo Swan 78 ha vinto entrambe le prove successive e oggi ha raggiunto Coco de Mer al comando a quota 9, con Miss 5K appena un punto dietro. Due prove per tutte le classi One Design impegnate oggi sui campi di regata a bastone. Tra i ClubSwan 50 Earlybird di Hendrik Brandis è stato il protagonista della giornata, vincendo entrambe le regate. Con l'ingresso dello scarto, il campione del mondo in carica guida la classifica con 4 punti. Cuordileone di Leonardo Ferragamo ha risposto con due secondi posti ed è secondo a quota 9, mentre Hatari di Marcus Brennecke occupa la terza posizione con 13 punti. Doppietta anche tra i ClubSwan 42 per Nadir di Pedro Vaquer Comas, che con due primi posti si è portato al comando della classifica. Nadir e Pez de Abril sono appaiati a 6 punti, con Nadir davanti, mentre Raving Swan di Jerome Stubler è terzo con 9 punti. Nei ClubSwan 36 Cuordileone di Edoardo Ferragamo ha vinto la prima prova di giornata, mentre nella seconda il successo è andato a Goddess di Nikolai Burkart. Cuordileone resta al comando con 4 punti, seguito da Goddess e Fra Martina di Edoardo Pavesio, entrambi a quota 9. Cambio al vertice nella classe ClubSwan 28. Anya Race di Giulio Gatti, primo nella prova d'apertura oggi e secondo nella successiva, è salito al comando con 7 punti. Black Swan di Lorenzo Bortolotti segue a una sola lunghezza, mentre Bacio di Michael Kiss, vincitore della seconda regata odierna, è terzo con 16 punti.