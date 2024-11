VELA: GIAPPONE VINCE LA SWAN SARDINIA CHALLENGE A VILLASIMIUS

Si è conclusa a Villasimius la Swan Sardinia Challenge, la manifestazione velica internazionale che dal 30 ottobre al 2 novembre ha portato in Sardegna l'ultima tappa della Nations League 2024 del circuito ClubSwan Racing One Design, con i nuovissimi ClubSwan 28. Le regate sono state vinte dal team in rappresentanza del Giappone, sul secondo gradino del podio la Svizzera, seguita dagli Stati Uniti (Play Bigger). La Nations League 2024, invece, è andata al team svizzero Anya Race, seguita dai team giapponese e francese con Swing e Marcello. Tra i protagonisti della Swan Sardinia Challenge nelle acque di Villasimius, anche l'Italia con Oocz. Le regate dell'ultima giornata si sono svolte con un vento di levante che, inizialmente si è attestato tra i 10 e i 14 nodi, per poi calare poco sotto i 10 nodi. "Villasimius è stata accogliente e strepitosa in questa settimana in cui i migliori velisti di fama internazionale hanno avuto modo di veleggiare con il bel vento che questo territorio ci riserva sempre", commenta Mirco Babini, organizzatore degli eventi velici a Villasimius. "Mentre si chiude la Swan Sardinia Challenge 2024, si lavora agli eventi del 2025: è già arrivata l'importante conferma per lo svolgimento del Trofeo Kinder Optimist che si svolgerà proprio a Villasimius per il secondo anno consecutivo sul finire del mese di maggio. Inoltre, a breve saranno confermati altri appuntamenti in calendario per il prossimo anno".