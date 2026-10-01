Maglia di Michael Jordan venduta per 12,3 mln: è nuovo record

01 Ott 2026 - 13:19
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Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara-3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre 'Last Dance'. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il sesto e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la sesta volta. In quella gara, la prima giocata a Chicago nella serie dopo l'1-1 nelle prime due partite a Salt Lake City, i Bulls surclassarono gli avversari, trascinati dai 24 punti della loro stella col numero 23. Il precedente record per un cimelio di Jordan apparteneva a un'altra maglia indossata nella stessa serie, quella di gara-1, venduta nel 2022 per 10,1 milioni di dollari, circa 8,6 milioni di euro. La maglia è stata messa all'asta dall'imprenditore Ryan Gough e venduta attraverso Joopiter, la casa d'aste digitale fondata da Pharrell Williams, che aveva stimato il valore del pezzo tra 10 e 15 milioni di dollari. Nella stessa asta è stata venduta anche una Ferrari 550 Maranello del 1997 appartenuta a Jordan, battuta per 2,7 milioni di dollari, circa 2,3 milioni di euro, quattro volte il precedente record per quel modello. "Pochi oggetti nella storia dello sport incarnano la grandezza così completamente come la maglia di gara-3 di Michael Jordan nelle finali NBA del 1998", ha dichiarato Joopiter. Il record assoluto per un cimelio sportivo indossato durante una partita resta però quello della maglia di Babe Ruth delle World Series del 1932 - settimo e ultimo trionfo nella sua leggendaria carriera, il quarto con i New York Yankees - venduta nel 2024 per 24,1 milioni di dollari, circa 20,5 milioni di euro. 

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