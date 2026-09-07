Eurovolley, Manfredi: "Peccato, ma questa squadra ha un futuro"

"Le ragazze hanno fatto un percorso straordinario. Certo, la delusione c'é, per l'evoluzione che aveva avuto la partita. Ma nello sport ci sta. L'importante é dare sempre il massimo e le ragazze lo hanno fatto. Non c'é niente da recriminare". Così il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, ha commentato a 'Radio anch'io sport' la finale dell'Europeo persa contro la Turchia. "Peccato, ci riproveremo alla prossima occasione" ha aggiunto. Dopo i successi alle Olimpiadi, al Mondiale e in Nations League, Julio Velasco ha apportato tante novità nella rosa, ma il ciclo vincente può proseguire: "Questa é una squadra giovane, quindi ha un futuro. Credo che durerà al di là dei cambianti tecnico-tattici. Velasco a vita sulla panchina del volley azzurro femminile? Intanto ha un contratto con noi fino alle prossime Olimpiadi. Ce lo auguriamo tutti. Al di là del valore tecnico, é un personaggio di primo piano".