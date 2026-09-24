Vela, Coppa America: Luna Rossa domina le prove

24 Set 2026 - 18:27
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Luna Rossa lancia il primo segnale forte in vista della Preliminary Regatta di Napoli, al via domani nelle acque del Golfo. Nelle tre Practice Race ufficiali disputate oggi, l'equipaggio italiano ha centrato tre vittorie su tre, mostrando velocità e solidità nonostante una formazione nuova per tre quarti. Al timone Peter Burling e Marco Gradoni, con Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini ai trimmer, hanno preceduto gli avversari in tutte le prove. Nella prima regata Luna Rossa ha chiuso in 19'48", con 15 secondi di vantaggio sull'equipaggio Women & Youth di Emirates Team New Zealand. Terzo American Racing Team a 33", quindi GB1 a 1'05" ed Emirates Team New Zealand a 1'28". Nella seconda prova il distacco è aumentato: New Zealand ha chiuso a 42 secondi da Luna Rossa, con GB1 terza a 59". Quarto l'equipaggio Women & Youth di Luna Rossa a 1'25", davanti ad American Racing e La Roche-Posay Racing Team. Nella terza e ultima regata è arrivata una nuova doppietta italiana. Luna Rossa Senior ha chiuso in 20'56", precedendo di 18 secondi Luna Rossa Women & Youth. Alle loro spalle American Racing, La Roche-Posay Racing Team ed Emirates Team New Zealand, ancora quinta, quindi Alinghi, GB2, New Zealand 2 e GB1. "È Luna Rossa il team da battere: giocano in casa, hanno due barche incredibilmente competitive e avranno il pubblico dalla loro", ha detto Florian Trittel, oro olimpico a Parigi e trimmer di La Roche-Posay Racing Team. Le prove hanno richiamato numerosi spettatori sul Lungomare Caracciolo, dove da domani si comincia a fare sul serio. La Preliminary Regatta proseguirà fino a domenica con le regate ufficiali della flotta AC40. Per Luna Rossa, dopo il successo nella prima Preliminary Regatta disputata a Cagliari, arriva dunque un nuovo importante test nelle acque che nel 2027 ospiteranno la Louis Vuitton 38th America's Cup. 

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