Atletica, lo Stadio dei Marmi di Roma trasformato in un hub di performance da adidas

Dopo il successo milanese dell’adidas Hybrid Hotel, l’energia dell’hybrid training ha conquistato la Capitale. Allo Stadio dei Marmi ha preso vita l’adidas Hybrid Hub Roma, un takeover dedicato alla performance, reso possibile dalla partnership tra adidas e Sport e Salute. Per una sera, uno dei luoghi più iconici dello sport romano si è trasformato in un vero e proprio hub di training, accogliendo oltre 200 atleti, creator e membri delle principali community di hybrid training, insieme ad atleti adidas tra cui Camilla Massa e Eugenio Bianchi.
Unendo l’identità monumentale dello Stadio all’energia e all’adrenalina dell’hybrid training, l’evento ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza immersiva tra performance, prodotto e community. A supportare l’intera experience di allenamento, i prodotti Technogym della linea Skill, utilizzati nelle diverse stazioni del circuito. Appositamente studiati per la prestazione atletica degli sportivi.
Con questo appuntamento, adidas ha voluto celebrare ancora una volta la cultura dell’hybrid training, un movimento in costante crescita a livello globale, sostenuto dal brand anche attraverso la partnership ufficiale con ATHX, la competizione internazionale che ridefinisce i confini della performance. In vista del weekend romano dedicato alle competizioni hybrid, i partecipanti all’Hybrid Hub hanno avuto l’opportunità esclusiva di testare la nuova Adizero Dropset Pro, mettendola alla prova direttamente sul campo.
A fare da cornice all’esperienza, lo Stadio dei Marmi, uno degli spazi di Illumina, il progetto attraverso cui Sport e Salute valorizza il patrimonio sportivo italiano aprendolo a nuove discipline, community e forme di partecipazione. L’adidas Hybrid Hub Roma ne rappresenta un esempio concreto: uno spazio storico reinterpretato attraverso i nuovi linguaggi dello sport e trasformato, per una sera, in un punto d’incontro tra performance, tecnologia e community.
LA “GO FULL HYBRID” EXPERIENCE
Durante l’evento romano, l’adidas Hybrid Hub Roma ha accompagnato le principali community del territorio in una “Go Full Hybrid” Experience articolata in tre fasi, ciascuna ispirata a un momento chiave del percorso dell’atleta ibrido.
TRY-ON EXPERIENCE: L’esperienza è iniziata con un setup personalizzato. Grazie a uno scanner 3D per l’analisi plantare di Safesize, ogni partecipante ha potuto individuare il fit ideale della nuova Adizero Dropset Pro e testarne immediatamente la reattività sui tapis roulant, all’interno di un’area caratterizzata da un suggestivo allestimento di neon rosa.
WORKOUT SESSION: Sotto lo sguardo delle 60 statue marmoree che circondano lo Stadio, gli atleti si sono messi alla prova in un intenso circuito di allenamento ispirato alle competizioni di hybrid training, tra corsa, lunges, RowErg, SkiErg e prove di forza.
A guidare e motivare la community, coach e atleti d’eccezione del brand: Camilla Massa, Eugenio Bianchi, Saverio Ricciuti e altri.
L’iniziativa conferma anche una delle direttrici della visione di Sport e Salute: fare dei grandi luoghi dello sport italiano spazi contemporanei, capaci di parlare a pubblici diversi e di accogliere discipline, community e culture sportive in continua evoluzione.
ADIZERO DROPSET PRO: LA SCARPA DEFINITIVA PER L'ATLETA IBRIDO
La scarpa definitiva per chi non vuole scendere a compromessi tra corsa e sollevamento pesi è la nuova adizero Dropset Pro: una silhouette che fonde l'innovazione e la propulsione della famiglia Adizero (regina della velocità) con il DNA votato alla stabilità della linea Dropset.
Ispirata ai professionisti e progettata per chi punta in alto, la scarpa condensa in un'unica soluzione tutte le tecnologie necessarie per dominare ogni workout, dal tapis roulant ai sollevamenti:
-Velocità e ritorno di energia: l'intersuola in schiuma LightstrikePro offre un'ammortizzazione super leggera, mentre gli Energyrods integrati garantiscono una transizione fluida dal tallone alla punta e una propulsione esplosiva.
-Stabilità e grip: la suola in gomma Continental™ Lighttraxion assicura aderenza su diverse superfici. A questo si aggiungono una punta con protezione e uno stabilizzatore del tallone in TPU, per una resistenza e un controllo ottimali durante i movimenti di forza.
-Cool. Dry. Ready: la tomaia in mesh tecnico, dotata di tecnologia Climacool e zone di supporto strategiche, mantiene il piede sempre fresco e asciutto, per una calzata super confortevole.
La nuova adizero Dropset Pro ha fatto il suo debutto all’Hybrid Hub di Roma con un'estetica decisa e ribelle in due nuovissime colorway: Solar Turbo per la versione uomo e l'audace Lucid Pink per il modello donna.
Le nuove adizero Dropset Pro sono disponibili al prezzo di 150 EUR su adidas.it/scarpe-allenamento e presso i rivenditori selezionati.