Atletica, lo Stadio dei Marmi di Roma trasformato in un hub di performance da adidas

Dopo il successo milanese dell’adidas Hybrid Hotel, l’energia dell’hybrid training ha conquistato la Capitale. Allo Stadio dei Marmi ha preso vita l’adidas Hybrid Hub Roma, un takeover dedicato alla performance, reso possibile dalla partnership tra adidas e Sport e Salute. Per una sera, uno dei luoghi più iconici dello sport romano si è trasformato in un vero e proprio hub di training, accogliendo oltre 200 atleti, creator e membri delle principali community di hybrid training, insieme ad atleti adidas tra cui Camilla Massa e Eugenio Bianchi.