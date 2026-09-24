MotoGP: il Mugello ospiterà il GP d'Italia per i prossimi 5 anni

24 Set 2026 - 18:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

L'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) ospiterà per i prossimi cinque anni il Gran premio d'Italia di MotoGP. A comunicare il rinnovo dell'accordo sono stati il MotoGP Sports Entertainment Group e Mugello Circuit. Domani è prevista la pubblicazione del calendario della stagione 2027 e in quell'occasione verrà ufficializzata la data della gara italiana. "Il Mugello è molto più di un circuito che ospita un Gran Premio. È una delle case della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica. Questo appuntamento rimane uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di averne assicurato il posto nel futuro della MotoGP", ha dichirato Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGp.  "Il rinnovo del contratto che ci vedrà ospitare il Gran Premio d'Italia di MotoGP fino al 2031 dimostra il nostro impegno, insieme a Ferrari, per il futuro del Mugello Circuit -  ha sottolineato Paolo Poli, Ceo e direttore del Mugello Circuit - Questo accordo pone solide basi per il continuo sviluppo dell'autodromo, garantendo che possa rimanere un punto di riferimento sulla scena internazionale e uno degli appuntamenti centrali del calendario MotoGP per gli appassionati di tutto il mondo. Nel 2025 abbiamo celebrato 50 anni di storia dal primo Gran Premio motociclistico disputato sul circuito toscano nel 1976. Con questo rinnovo, quella storia continua, aprendo un nuovo capitolo per ilMugello, la Toscana, l'Italia e la MotoGp".

Ultimi video

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

01:19
Euroflop Italvolley

Euroflop Italvolley

00:17
MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:40
MotoGP: il Mugello ospiterà il GP d'Italia per i prossimi 5 anni
18:27
Vela, Coppa America: Luna Rossa domina le prove
16:29
Volley: Europei maschili, il programma delle semifinali
15:59
Natural bodybuilding, quattro titoli per Davide Minuzzo a Singapore
15:22
Atletica, lo Stadio dei Marmi di Roma trasformato in un hub di performance da adidas