MotoGP: il Mugello ospiterà il GP d'Italia per i prossimi 5 anni

L'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) ospiterà per i prossimi cinque anni il Gran premio d'Italia di MotoGP. A comunicare il rinnovo dell'accordo sono stati il MotoGP Sports Entertainment Group e Mugello Circuit. Domani è prevista la pubblicazione del calendario della stagione 2027 e in quell'occasione verrà ufficializzata la data della gara italiana. "Il Mugello è molto più di un circuito che ospita un Gran Premio. È una delle case della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica. Questo appuntamento rimane uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di averne assicurato il posto nel futuro della MotoGP", ha dichirato Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGp. "Il rinnovo del contratto che ci vedrà ospitare il Gran Premio d'Italia di MotoGP fino al 2031 dimostra il nostro impegno, insieme a Ferrari, per il futuro del Mugello Circuit - ha sottolineato Paolo Poli, Ceo e direttore del Mugello Circuit - Questo accordo pone solide basi per il continuo sviluppo dell'autodromo, garantendo che possa rimanere un punto di riferimento sulla scena internazionale e uno degli appuntamenti centrali del calendario MotoGP per gli appassionati di tutto il mondo. Nel 2025 abbiamo celebrato 50 anni di storia dal primo Gran Premio motociclistico disputato sul circuito toscano nel 1976. Con questo rinnovo, quella storia continua, aprendo un nuovo capitolo per ilMugello, la Toscana, l'Italia e la MotoGp".