Vela, Conti e Falcone si uniscono al progetto Ferrari Hypersail

Giulia Conti | Sviluppo Del Volo, Navigazione e Automazione

Giulia Conti vanta una carriera ai vertici della vela mondiale, coronata da quattro partecipazioni olimpiche da timoniera, i titoli mondiale ed europeo 2015 nei 49er FX e la vittoria al timone della prima Women’s America’s Cup nel 2024. Il suo sarà un ruolo chiave per lo sviluppo della navigazione e per l'integrazione tra equipaggio e monoscafo. A lei saranno affidate la gestione dei sistemi di volo e dell'automazione di bordo, oltre alla pianificazione e coordinamento dei test al simulatore e in mare. Un'integrazione dettata da una competenza specifica: la capacità di interpretare il comportamento dinamico della barca e contribuire all’evoluzione dei sistemi elettronici che ne supportano il controllo.