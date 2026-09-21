Nuoto: morto Mike Burton tre volte campione olimpico, aveva 79 anni

Burton è stato il primo americano a vincere l'oro nei 1500 metri stile libero in due Olimpiadi consecutive, riuscendo nell'impresa nel 1968 e nel 1972. Stabilì un record del mondo a Monaco. I suoi successi furono oscurati dalle sette medaglie d'oro del compagno di squadra Mark Spitz e dall'attentato terroristico al villaggio olimpico. Burton è stato inserito nella International Swimming Hall of Fame nel 1977. In seguito ha allenato squadre di nuoto in Iowa, Washington e Montana.