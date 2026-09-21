Nuoto: morto Mike Burton tre volte campione olimpico, aveva 79 anni

21 Set 2026 - 08:01
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Lutto nel mondo del nuoto. E' morto all'età di 79 anni lo statunitense Mike Burton, tre volte campione olimpico. Suo figlio, Eric, ha annunciato la sua morte su Facebook, ricordando la battaglia del padre contro l'Alzheimer e la demenza.

Burton è stato il primo americano a vincere l'oro nei 1500 metri stile libero in due Olimpiadi consecutive, riuscendo nell'impresa nel 1968 e nel 1972. Stabilì un record del mondo a Monaco. I suoi successi furono oscurati dalle sette medaglie d'oro del compagno di squadra Mark Spitz e dall'attentato terroristico al villaggio olimpico. Burton è stato inserito nella International Swimming Hall of Fame nel 1977. In seguito ha allenato squadre di nuoto in Iowa, Washington e Montana.

Alle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, nonostante non stesse bene, Burton vinse i 400 stile libero in una gara combattuta contro il canadese Ralph Hutton e i 1500 con 18 secondi di vantaggio sul compagno di squadra statunitense John Kinsella, un margine che non è mai stato eguagliato. Quattro anni dopo a Monaco, Burton difese con successo il suo titolo nei 1500 con il tempo record di 15 minuti e 52,58 secondi. Nella primavera del 1972 gli fu diagnosticata una carenza vitaminica e riuscì a malapena a qualificarsi per le selezioni statunitensi, dove non ottenne i risultati sperati né nei 400 stile libero né nei 200 farfalla.

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