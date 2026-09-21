Basket: Maxima Roma ingaggia l'ala Hunter Tyson

Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza Nba, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe, in Carolina del Nord, il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,03 metri per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Tyson ha trascorso cinque stagioni alla Clemson University, affermandosi come una delle ali più produttive dell'Atlantic Coast Conference (ACC). Nell'ultima stagione universitaria ha chiuso a 15,3 punti e 9,6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 40,5% da tre punti. Ha fatto registrare 16 doppie doppie ed è stato inserito nell'All-ACC First Team. Al Draft NBA 2023 Tyson è stato scelto con la 37ª chiamata assoluta dagli Oklahoma City Thunder, prima del passaggio dei suoi diritti ai Denver Nuggets. Con Denver ha disputato tre stagioni, totalizzando 90 presenze in regular season NBA e maturando esperienza anche nei playoff. Tyson si è messo in evidenza anche con i Grand Rapids Gold in NBA G League. Nella regular season 2023/24 ha viaggiato a 23,8 punti, 8,0 rimbalzi e 2,4 assist di media in 17 partite, con il 40,8% da tre punti. Nel febbraio 2026 Denver lo ha ceduto ai Brooklyn Nets.