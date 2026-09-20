Motocross: Mondiale MX2, Farres campione, McLellan vince ultima tappa in Australia

20 Set 2026 - 13:52
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Il sudafricano Camden McLellan vince il Gran Premio d'Australia di MX2, al termine di una lunga stagione di motocross che ha incoronato lo spagnolo Guillem Farres nuovo campione della categoria. Per l'iberico della Triumph non poteva esserci modo migliore per salutare la categoria prima di salire nella classe MXGP. E' infatti già ufficiale l'accordo pluriennale con Triumph per affrontare la nuova sfida in sella alla TF 450-X McLellan, compagno di squadra di Farres alla Triumph, si è imposto a Darwin grazie al primo posto di gara-1 e al secondo di gara-2. Il Team Maddii Honda ABF Italia ha archiviato l'impegno iridato in terra australiana con una prestazione di spessore firmata da Maxime Grau, protagonista di un solido fine settimana che vale l'ottavo posto assoluto nella classifica generale di giornata del Gran Premio. Con i punti conquistati a Darwin, il bilancio finale della stagione vede Maxime Grau issarsi al undicesimo posto nella classifica di campionato della MX2. "È un epilogo che suggella una stagione altamente positiva, abbiamo chiuso con un'ottimo finale di campionato con un ottavo posto overall, il team si è confermato ormai costantemente nella top-10, quindi abbiamo fatto un'ottima gara. Forse ha accusato un po' di stanchezza a fine campionato e nelle ultime due gare, ma siamo comunque contenti. È stata la sua prima stagione completa, con tutti i GP e anche la sua prima stagione dove ha affrontato tutte le gare overseas. Quindi sicuramente ci sono moltissime nuove esperienze per Maxime che saranno molto utili per il futuro. Siamo contentissimi del lavoro svolto con lui e di essere stati costantemente nella top-10: il nostro lavoro pensiamo di averlo portato a termine nel miglior modo possibile", ha dichiarato il team manager Marco Maddii.

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