Vela, America's Cup: Marzio Perrelli nominato ceo di Acp

07 Apr 2026 - 11:02

Marzio Perrelli è stato nominato chief executive officer di America's Cup Partnership, accordo tra i 5 team attualmente iscritti alla competizione che prevede governance e una struttura commerciale condivise. Perrelli, spiega Acp, "sarà fondamentale in tutte le fasi di realizzazione dell'evento, potenziando i processi di governance con una visione di lungo periodo". Grant Dalton, ceo di Emirates Team New Zealand, defender della Louis Vuitton 38esima America's Cup di Napoli, manterrà il ruolo di chairman di Acp. Perrelli arriva all'America's Cup dopo aver ricoperto ruoli apicali nel settore della finanza internazionale tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia, in Goldman Sachs e Hsbc. Dal 2018 approda nel settore media e sportivo con il ruolo di executive vicepresident di Sky Italia come responsabile di Sky Sport, ovvero dei team editorial e production, oltre che dello sports rights portfolio. "L'America's Cup - dichiara Perrelli - è la competizione più antica e prestigiosa dello sport internazionale. La nostra responsabilità oggi, a nome di tutti gli stakeholder, è preservarne il profondo patrimonio storico, garantendo al contempo maggiore continuità, solidità e crescita nel lungo periodo. L'America's Cup Partnership rappresenta un'evoluzione della gestione dell'evento che delinea un assetto stabile per team, partner e sedi ospitanti, nel pieno rispetto della tradizione sportiva che definisce la Coppa. Potenziare la governance e la pianificazione a lungo termine ci permette di creare le condizioni per investimenti costanti, un percorso di innovazione continua ai vertici della disciplina e un maggiore coinvolgimento su scala globale. Sono onorato di assumere questo ruolo e felice di collaborare con tutti gli stakeholder per sostenere lo sviluppo dell'America's Cup". 

Grant Dalton, ceo di Emirates Team New Zealand e chairman di Acp, dichiara: "A nome del Consiglio di Acp, è il momento giusto per dare il benvenuto a Marzio Perrelli come primo Chief Executive Officer della Partnership. Si tratta di un ruolo unico nello sport, in una fase ricca di opportunità, con almeno cinque team di alto livello già confermati per Napoli 2027 e un panorama sportivo in evoluzione che vede, per la prima volta, donne a bordo degli yacht dell'America's Cup, oltre a percorsi sempre più solidi per veliste e giovani atleti verso il vertice della vela. La creazione di Acp garantisce affidabilità e continuità per le future regate e iniziative come il Guest Racer a bordo degli AC75, insieme al recon programme (programma di reconnaissance), aprono ad opportunità di visibilità mediatica straordinarie per la crescita dell'America's Cup. Accordi sui diritti televisivi con broadcaster come Rai contribuiranno ad amplificare le iniziative già avviate. Marzio arriva nel momento ideale, con tutte le competenze necessarie per portare avanti l'evento e lo sport. Gli auguriamo il meglio per questo nuovo incarico". Marzio Perrelli assumerà ufficialmente il ruolo di Chief Executive Officer dell'America's Cup Partnership a partire dal 7 aprile, in vista della Louis Vuitton 38a America's Cup Preliminary Regatta in Sardegna, in programma dal 21 al 24 maggio 2026.

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