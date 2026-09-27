Vela, America's Cup: Luna Rossa vince la regata, finale contro New Zealand al match race

27 Set 2026 - 15:40
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Gli equipaggi senior di Luna Rossa e Emirates Team New Zealand chiudono al primo e al secondo posto la settima regata di flotta, prima prova della terza giornata di gare a Napoli, e conquistano aritmeticamente, con una manche d'anticipo, il pass per il match race finale uno contro uno delle regate preliminari di America's Cup. Sul lungomare Caracciolo migliaia di spettatori devono attendere quasi un'ora per la partenza, ritardata per la mancanza di vento e poi consentita grazie a un cambio del percorso disposto dal comitato organizzatore che ha spostato le boe. Quando si comincia sul campo di regata non c'è storia: Luna Rossa si mette in testa dall'inizio e detta il ritmo, New Zealand e la Roche Posay inseguono ma sono attardate. Nella parte finale i kiwi tentano la rimonta ma si devono accontentare del secondo posto. Terzi i francesi davanti a GB1. Solo settima Luna Rossa Young e Women davanti ad Alinghi che vede così sfumare la possibilità di accedere al match race finale. La classifica provvisoria adesso dice Luna Rossa 61, New Zealand 52 e Alinghi 41: gli svizzeri, anche vincendo e ottenendo i 10 punti in palio nell'ultima prova, non potrebbero insidiare il piazzamento di New Zealand che vale l'accesso all'ultimo atto. 

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