Vela: a marzo Barcolana 'special edition' con nave Vespucci

"Il primo marzo chiameremo a raccolta tutto il popolo della Barcolana, velisti ed amanti del mare, organizzeremo una parata di barche a vela, a motore, a remi, tutti per rendere omaggio alla Vespucci. Con partenza dal faro della Vittoria andremo incontro alla Vespucci, e la accompagneremo al bacino San Giusto davanti a piazza Unità d'Italia". Lo ha annunciato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, a Gedda, svelando le tappe del "Tour Mediterraneo" che porterà il veliero più famoso d'Italia attraverso la Penisola, a partire dall'arrivo a Trieste per una Barcolana Special Edition a marzo 2025. "C'è tanta voglia di ringraziare la Nave per quanto fatto in questa campagna - ha aggiunto Gialuz - rafforzando l'onore nazionale in tutto il mondo. C'è grande voglia di tutta Trieste di partecipare a questa edizione speciale della Barcolana, che segnerà anche la prima pagina del nuovo tour di Vespucci". Emozionato, il patron della Barcolana ha sottolineato "grande responsabilità, onore, piacere, rendere l'omaggio della Barcolana alla nave Vespucci. L'idea nasce dal contributo fondamentale che la Nave ha dato nel renderci la più grande regata del mondo: nel 2018, la Vespucci venne a renderci omaggio, e noi consegnammo all'allora comandante il numero 2689, iscrivendola simbolicamente. Fu talmente bello che tornò anche nel 2019", ha ricordato. Quando è balenata l'idea di una special edition "con Luca Andreoli, la risposta arrivò in un attimo - ha spiegato Gialuz - perché c'è un fortissimo legale tra la nave e Trieste: tutti ricordiamo la foto delle rive di Trieste gremite nel 1954 con la Vespucci ormeggiata davanti a Piazza Unità d'Italia".