C'è anche Valentino Rossi oggi all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) a girare in pista nella sessione di allenamento organizzata dal suo team Vr46. Si ripete quindi come ogni anno l'appuntamento sul circuito toscano dove sono presenti tutti i piloti della Driver academy per una sessione di test privati sul tracciato. Per l'occasione l'autodromo ha aperto l'accesso al pubblico nell'area prato.