Usa nega visti a nazionale di volley femminile, Cuba protesta

La Federazione cubana di pallavolo, la Fcv, ha definito "ingiusto e discriminatorio" il diniego degli Stati Uniti a concedere i visti alle pallavoliste cubane per partecipare alla Final Four della Norceca, la Confederazione di pallavolo di America del Nord, Centroamerica e Caraibi, che si terrà a Porto Rico dal 16 al 21 luglio. Secondo la denuncia della Federazione cubana di pallavolo riportata dal sito cubano 14yMedio della giornalista indipendente Yoani Sánchez, l'Ambasciata statunitense all'Avana ha infatti negato il visto a 16 membri della delegazione caraibiche, ovvero 12 atlete, due allenatori, un arbitro e un manager della nazionale femminile. Allo stesso modo, la Fcv ha espresso la sua "incertezza" riguardo a ciò che "potrà succedere in futuro nel comportamento del paese che ospiterà i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028", Giochi ai quali Cuba, che nella pallavolo ha una tradizione gloriosa con tre ori olimpici, intende qualificarsi dopo tre edizioni in cui è stata assente.