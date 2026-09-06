Us Open: Zverev fa fuori Tabilo e vola agli ottavi, affronterà Darderi

Alexander Zverev si è qualificato agli ottavi di finale dell'Us Open battendo in tre set il cileno Alejandro Tabilo (6-2, 7-6, 6-2) e affronterà l'italiano Luciano Darderi per un posto nei quarti di finale, vincitore a sua volta in tre set sull'australiano Dane Sweeny. Il tedesco, n.1 del tabellone, nei suoi primi due incontri era rimasto in campo per complessive nove ore e mezza ma contro il cileno, in una partita cominciata intorno alle 23 ora di New York, ha accelerato i tempi, chiudendo comunque ben oltre l'una di notte.