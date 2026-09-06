Us Open: Zverev fa fuori Tabilo e vola agli ottavi, affronterà Darderi

Alexander Zverev si è qualificato agli ottavi di finale dell'Us Open battendo in tre set il cileno Alejandro Tabilo (6-2, 7-6, 6-2) e affronterà l'italiano Luciano Darderi per un posto nei quarti di finale, vincitore a sua volta in tre set sull'australiano Dane Sweeny. Il tedesco, n.1 del tabellone, nei suoi primi due incontri era rimasto in campo per complessive nove ore e mezza ma contro il cileno, in una partita cominciata intorno alle 23 ora di New York, ha accelerato i tempi, chiudendo comunque ben oltre l'una di notte.
A far tardare l'inizio del match era stato il prolungarsi della sfida tra la 18enne statunitense Iva Jovic e la 21enne filippina Alexandra Eala, vinto dalla più giovane per 7-5, 3-6, 7-5 dopo oltre tre ore di gioco. Al prossimo turno, Jovic se la vedrà con la connazionale Coco Gauff. Sempre nel torneo femminile, ha raggiunto gli ottavi anche la giapponese Naomi Osaka, che ha battuto la belga Elise Mertens per 6-3, 3-6, 7-5 e affronterà la n.2 al mondo, la kazaka Elena Rybakina.