Tennis, Zverev avanza agli Us Open, ora Darderi

06 Set 2026 - 10:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo due vittorie sofferte al quinto set, Zverev supera il terzo turno degli US Open senza particolari difficoltà, battendo il cileno Alejandro Tabilo con lo score di 6-2, 7-6, 6-2 in 2 ore e 27 minuti. Due set dominati dal n. 1 del seeding, in mezzo un parziale lungo in cui ha mostrato qualche incertezza, ma è stato bravo a chiuderlo al tiebreak. È la vittoria n. 569 in carriera per Zverev che diventa il secondo tedesco nell'Era Open con più successi, al pari di Tommy Haas. Ad attenderlo agli ottavi c'è Luciano Darderi. L'azzurro firma una prestazione autoritaria e liquida in tre set l'australiano Dane Sweeny, giustiziere di Lorenzo Musetti, con un netto 6-4 6-3 6-3. Un successo che regala all'Italia il suo unico rappresentante tra i magnifici sedici dell'ultimo Slam della stagione e allunga a 30 la striscia di Major consecutivi con almeno un azzurro nella seconda settimana: l'ultima volta era accaduto agli Australian Open 2019. 

Ultimi video

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

02:38
US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

I più visti di Altri Sport

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:38
F1: numeri record per il GP di Monza, indotto da 208 milioni con un +8%
10:20
Tennis, Zverev avanza agli Us Open, ora Darderi
10:10
Ciclismo: tutto pronto per il 78esimo Trofeo Matteotti
08:54
Us Open, Cobolli: "Non ho perso per il rumore, ma qui è difficile"
20:29
Basket, Mondiali donne: folla di tifosi per le azzurre a Berlino