Tennis, Zverev avanza agli Us Open, ora Darderi

Dopo due vittorie sofferte al quinto set, Zverev supera il terzo turno degli US Open senza particolari difficoltà, battendo il cileno Alejandro Tabilo con lo score di 6-2, 7-6, 6-2 in 2 ore e 27 minuti. Due set dominati dal n. 1 del seeding, in mezzo un parziale lungo in cui ha mostrato qualche incertezza, ma è stato bravo a chiuderlo al tiebreak. È la vittoria n. 569 in carriera per Zverev che diventa il secondo tedesco nell'Era Open con più successi, al pari di Tommy Haas. Ad attenderlo agli ottavi c'è Luciano Darderi. L'azzurro firma una prestazione autoritaria e liquida in tre set l'australiano Dane Sweeny, giustiziere di Lorenzo Musetti, con un netto 6-4 6-3 6-3. Un successo che regala all'Italia il suo unico rappresentante tra i magnifici sedici dell'ultimo Slam della stagione e allunga a 30 la striscia di Major consecutivi con almeno un azzurro nella seconda settimana: l'ultima volta era accaduto agli Australian Open 2019.