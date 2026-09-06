F1: numeri record per il GP di Monza, indotto da 208 milioni con un +8%

"Numeri record per il Gran Premio di Monza. Un indotto di 208 milioni di euro, più 8% sul 2025, 365mila spettatori all'autodromo, risorse importanti per Monza e la Brianza, per l'area metropolitana di Milano, per Como e Lecco. Utilità per tutti i settori, dalla ricettività alla ristorazione, allo shopping". Così, in una nota, il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, oggi presente a Monza. Mazzi segnala anche l'"altissima percentuale di pubblico internazionale, oltre il 64% proveniente da 69 Paesi, in particolare Germania, Svizzera, Regno Unito, Polonia e Francia. Ecco la forza dei grandi eventi sportivi e del turismo ad essi collegato. Grazie al presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, e ai suoi collaboratori - conclude - per questi risultati straordinari dopo appena un anno di mandato".