Us Open: titolo doppio all'americano Harrison e al britannico Skupski

12 Set 2026 - 21:42
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L'americano Christian Harrison e il suo partner britannico Neal Skupski hanno conquistato il loro secondo titolo Slam dell'anno nel doppio maschile, battendo i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-4, 7-6 (6) nella finale degli US Open. Harrison e Skupski erano appena al loro secondo torneo insieme quando vinsero gli Australian Open a gennaio. Sono soltanto la terza coppia maschile a non perdere nemmeno un set agli US Open dall'inizio dell'era Open nel 1968. Harrison ha trionfato in uno Slam davanti al pubblico di casa dopo aver subito otto interventi chirurgici tra il 2009 e il 2018, che lo avevano costretto ad abbandonare il singolare per dedicarsi al doppio. 

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