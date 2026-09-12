F1, GP Madrid: Hamilton sbatte e provoca la bandiera rossa

Sono durate pochi minute le prove libere 3 di Lewis Hamilton a Madrid. L'inglese della Ferrari è andato a sbattere contro le barriere poste all'ultima curva prima del rettilineo di partenza/arrivo. L'ala anteriore della sua SF-26 si è rotta ed è rimasta incastrata sotto la monoposto, tanto che, una volta ripartito, il sette volte campione del mondo è poi stato costretto a fermarsi lungo la pista. Inevitabile la bandiera rossa, che è rimasta esposta a lungo per la necessità di riparare le protezioni divelte dalla vettura numero 44.