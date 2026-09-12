Canoa slalom: Ferrazzi vince Coppa del Mondo sotto la guida di Molmenti

L'Italia della canoa slalom torna protagonista ai massimi livelli mondiali e lo fa con un risultato storico: Xabier Ferrazzi vince la classifica generale della Coppa del Mondo 2026 davanti a Giovanni De Gennaro, campione olimpico di Parigi 2024. Per la prima volta due atleti italiani occupano i primi due posti della classifica finale del massimo circuito internazionale del K1 maschile. Nell'ultima prova di La Seu d'Urgell, Ferrazzi ha conquistato il secondo posto, mentre De Gennaro è salito sul terzo gradino del podio. Risultati che hanno consegnato a Ferrazzi la Coppa del Mondo con 302 punti e a De Gennaro il secondo posto assoluto con 282. Un successo che ha un significato particolare anche per il Friuli Venezia Giulia e per Pordenone. La Coppa del Mondo torna infatti in Italia dopo 16 anni: l'ultimo azzurro a conquistarla, nel 2010, era stato proprio il pordenonese Daniele Molmenti, oggi direttore sportivo della Federazione Italiana Canoa Kayak.