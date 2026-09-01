Aste puledri trottatori ITS e ANACT 2026: appuntamento a Busto Arsizio il 7 e 8 settembre

01 Set 2026 - 19:25
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© Ufficio Stampa

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Alzare una mano, fare un’offerta e, magari con poche migliaia di euro, dare inizio all’avventura di possedere un cavallo da corsa.

È il fascino delle aste dei puledri trottatori, un mondo che lunedì 7 e martedì 8 settembre sarà aperto a tutti al Centro Ippico Etrea di Busto Arsizio, dove si svolgeranno le Aste ITS e ANACT 2026.

Due giornate, quasi 300 splendidi giovani trottatori, provenienti dai più importanti allevamenti e con alcune delle migliori genealogie italiane e internazionali.

E non è un appuntamento riservato agli addetti ai lavori: L’INGRESSO È GRATUITO e chiunque potrà vedere i cavalli da vicino e vivere l’adrenalina delle licitazioni, quando il banditore chiama il prezzo, le mani si alzano e in pochi secondi un puledro trova un nuovo proprietario.

Perché acquistare un cavallo da corsa non è necessariamente un sogno per pochi. All’asta si può iniziare anche con poche migliaia di euro, magari condividendo la proprietà con amici o altri appassionati, e cominciare un’avventura fatta di allenamenti, qualifiche, attese e corse vissute con un’emozione completamente diversa: quella di vedere scendere in pista il proprio cavallo.

Naturalmente nessuno può sapere quale puledro diventerà un campione. Le genealogie e l’esperienza contano, ma nelle aste esiste anche una componente imprevedibile: il caso.

E la storia più straordinaria è quella di Varenne, il più celebre trottatore italiano e uno dei più grandi di sempre, il cui acquisto avvenne in circostanze nelle quali proprio il caso ebbe un ruolo decisivo.

È anche questo il fascino dell’asta: dietro un puledro che oggi passa sul ring può nascondersi una storia che nessuno conosce ancora.

A fare da cornice sarà il verde del Centro Ippico Etrea di Busto Arsizio.

Lunedì 7 settembre l’Asta ITS inizierà alle ore 12.30, con una sessione serale alle ore 19.30. Martedì 8 settembre, dalle ore 10.30, sarà invece la volta dell’Asta ANACT.

Si può venire semplicemente per guardare, scoprire questo mondo e vivere l’emozione dell’asta.

Oppure, chissà, per alzare una mano.

ASTE PULEDRI TROTTO 2026 – BUSTO ARSIZIO

Centro Ippico Etrea – Via Mortara 42, 21052 Busto Arsizio (VA)
Lunedì 7 settembre – Asta ITS: ore 12.30 e sessione serale ore 19.30
Martedì 8 settembre – Asta ANACT: ore 10.30

INGRESSO GRATUITO

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