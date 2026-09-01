Atleta 25enne violentata al villaggio olimpico: fermato un pallavolista, indagini in corso

Un'atleta 25enne di origini francesi impegnata a Giochi del Mediterraneo sarebbe stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra il 31 e l'1 settembre. Lo riferisce il Corriere della Sera. La richiesta di soccorso, scrive il noto quotidiano, sarebbe scattata solo intorno alle 7 del mattino, e secondo delle prime ricostruzioni l'autore dell'aggressione sarebbe un pallavolista di origini nordafricane, successivamente rintracciato dalle forze dell'ordine.
Le indagini della polizia sono già scattate: la violenza sarebbe avvenuta in una delle strutture adibite a villaggio olimpico dei Giochi del Mediterraneo, iniziati lo scorso 21 agosto e in corso di svolgimento a Taranto. In queste ore si cercherà di fare maggiore chiarezza sull'accaduto, con la vittima che è stata subito condotta in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.