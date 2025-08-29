Us Open, Shapovalov: "Sinner non ha punti deboli"

"Jannik Sinner non ha molti punti deboli. Ovviamente è solido da ogni posizione. Dovrò dettare il gioco e cercare di giocare il mio gioco e puntare sui miei colpi. Non mi concederà molto durante la partita. Devo solo sfruttare le opportunità quando si presentano e cercare di rimanere aggressivo. Non devo lasciargli dettare troppo il gioco". Il canadese Denis Shapovalov, giunto al terzo turno dello Us Open, ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro il numero 1 del mondo in programma sabato allo Us Open 2025.