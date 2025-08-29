Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open, Shapovalov: "Sinner non ha punti deboli"

29 Ago 2025 - 16:35

"Jannik Sinner non ha molti punti deboli. Ovviamente è solido da ogni posizione. Dovrò dettare il gioco e cercare di giocare il mio gioco e puntare sui miei colpi. Non mi concederà molto durante la partita. Devo solo sfruttare le opportunità quando si presentano e cercare di rimanere aggressivo. Non devo lasciargli dettare troppo il gioco". Il canadese Denis Shapovalov, giunto al terzo turno dello Us Open, ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro il numero 1 del mondo in programma sabato allo Us Open 2025.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Sinner a New York

Sinner a New York

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:35
Us Open, Shapovalov: "Sinner non ha punti deboli"
15:23
Dakar Rally: gli altoatesini Unterholzer e Gaioni al via nell'edizione 2026
14:28
Volley, Italia maschile: infortunio alla caviglia per Gargiulo, si ferma anche Romanò
13:26
Volley femminile, il ct Velasco: "Germania ci metterà in difficoltà"
12:00
Paraciclismo, Mondiali: tre titoli per l'Italia in primo giorno gare