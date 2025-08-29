Logo SportMediaset
Motociclismo, 150mila spettatori per la Sei Giorni di enduro a Bergamo

29 Ago 2025 - 17:51

Successo per la 'Sei giorni di Enduro', 150mila visitatori Sottosegretario Picchi, grande attenzione al territorio (ANSA) - MILANO, 29 AGO - Con 150.000 visitatori, 700 atleti in rappresentanza di 33 Paesi di cui 16 piloti della nazionale azzurra, oltre 4.000 volontari e più di 20.000 pernottamenti, l'edizione 2025 della 'Sei giorni di Enduro', giunta a Bergamo alle battute finali, si conferma "un evento dal richiamo internazionale importante che emoziona, scalda il cuore e fa conoscere il nostro territorio". Lo sottolinea in una nota Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, presente alle gare. "La 'Six days' di Enduro, che torna a Bergamo dopo 39 anni con la sua 99esima edizione - sottolinea - è davvero un evento catalizzatore. Al Moto Club Bergamo voglio fare i complimenti per l'organizzazione, in particolare perché si è impegnato a restituire il territorio migliore di come l'ha avuto, quindi con un'attenzione importante all'ambiente. Il Moto Club Bergamo si è infatti impegnato a ripristinare luoghi abbandonati e anche ad avere un evento a zero emissioni, piantando anche nuovi alberi. Io credo che questa attenzione all'ambiente sia un qualcosa di veramente molto significativo per comunicare al meglio il mondo Enduro, che è un mondo sportivo, ma è anche un mondo molto sensibile al territorio circostante, quindi completa a 360° quello che è questa manifestazione, così sentita sul territorio".

