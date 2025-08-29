Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motocross, Cairoli torna in gara al Nazioni con l'Italia

29 Ago 2025 - 18:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Antonio Cairoli tornerà in gara in occasione del Motocross delle Nazioni in programma il 5 ottobre sulla pista americana di Ironman, in Indiana. Il siciliano, che quest'anno aveva già corso alcune gare del National Usa, sarà al via con la sua Ducati per difendere i colori dell'Italia insieme ad Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi. "Sono molto contento di tornare a disputare il Gran Premio delle Nazioni di Motocross: per me è una doppia soddisfazione indossare la Maglia Azzurra e correre con una moto italiana come la Ducati che accompagnerò all’esordio anche nella più importante competizione di motocross dell’anno. Quest’anno ho fatto diverse gare, sono stato sempre piuttosto competitivo e mi sono trovato molto a mio agio sulle piste americane. Visto che il MXoN quest’anno sarà ospitato sul tracciato di Ironman, la Federazione Italiana di Motociclismo mi ha contattato e io ovviamente mi sono messo subito a disposizione per dare il mio contributo alla causa azzurra. Sono carico e spero di poter dare una mano anche mentalmente ai miei giovani colleghi. L’esperienza non ci manca: l’obbiettivo della squadra è arrivare nei primi cinque, e credo sia oggettivamente un risultato alla nostra portata, ma il Nazioni si sa, è una gara molto particolare per cui “mai dire mai”, ha detto Cairoli.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Sinner a New York

Sinner a New York

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:18
Le leggende dei tuffi estremi nel weekend a Porto Flavia
18:01
Motocross, Cairoli torna in gara al Nazioni con l'Italia
17:51
Motociclismo, 150mila spettatori per la Sei Giorni di enduro a Bergamo
16:35
Us Open, Shapovalov: "Sinner non ha punti deboli"
15:23
Dakar Rally: gli altoatesini Unterholzer e Gaioni al via nell'edizione 2026