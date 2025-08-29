Motocross, Cairoli torna in gara al Nazioni con l'Italia

Antonio Cairoli tornerà in gara in occasione del Motocross delle Nazioni in programma il 5 ottobre sulla pista americana di Ironman, in Indiana. Il siciliano, che quest'anno aveva già corso alcune gare del National Usa, sarà al via con la sua Ducati per difendere i colori dell'Italia insieme ad Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi. "Sono molto contento di tornare a disputare il Gran Premio delle Nazioni di Motocross: per me è una doppia soddisfazione indossare la Maglia Azzurra e correre con una moto italiana come la Ducati che accompagnerò all’esordio anche nella più importante competizione di motocross dell’anno. Quest’anno ho fatto diverse gare, sono stato sempre piuttosto competitivo e mi sono trovato molto a mio agio sulle piste americane. Visto che il MXoN quest’anno sarà ospitato sul tracciato di Ironman, la Federazione Italiana di Motociclismo mi ha contattato e io ovviamente mi sono messo subito a disposizione per dare il mio contributo alla causa azzurra. Sono carico e spero di poter dare una mano anche mentalmente ai miei giovani colleghi. L’esperienza non ci manca: l’obbiettivo della squadra è arrivare nei primi cinque, e credo sia oggettivamente un risultato alla nostra portata, ma il Nazioni si sa, è una gara molto particolare per cui “mai dire mai”, ha detto Cairoli.