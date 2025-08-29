Le leggende dei tuffi estremi nel weekend a Porto Flavia

Dal carisma della fuoriclasse Rhiannan Iffland, imbattuta dal 2016, all'energia della giovane canadese Molly Carlson. Dalla solidità di leggende come Gary Hunt, che a 41 anni e con 9 titoli mondiali è il più esperto in gara, al talento esplosivo di Constantin Popovici, ex olimpico rumeno oggi tra i protagonisti più temuti del circuito. Tra i nomi che accendono la fantasia del pubblico ci sono anche le veterane tedesche Iris Schmidbauer e Maike Halbisch, la promettente olandese Gini Van Katwijk e la colombiana Maria Paula Quintero, astro nascente del Sud America. E se i riflettori internazionali saranno puntati sui grandi campioni, l'attenzione sarà anche per la più giovane del gruppo: Maya Kelly (Usa), appena 18 anni e già medaglia di bronzo ai Mondiali 2025, la tuffatrice più giovane di sempre a salire sul podio dell'High Diving. Sabato 30 primo round dalle 11 alle 13, bis domenica 31 sempre alla stessa ora con premiazione dalle 13.45 alle 14.