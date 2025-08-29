Dakar Rally: gli altoatesini Unterholzer e Gaioni al via nell'edizione 2026

Josef Unterholzner: "Con un po' più di esperienza avremmo potuto ottenere un risultato ancora migliore. Ad esempio, ho sbagliato marcia su una duna di sabbia e la nostra auto si è impantanata nella sabbia profonda. Dopo più di un'ora passata a scavare, abbiamo potuto riprendere la corsa, ma abbiamo perso molto tempo prezioso". Quest'anno il team altoatesino si è preparato ancora meglio e più intensamente al Dakar Rally che si svolgerà interamente nei deserti dell'Arabia Saudita, quindi anche le aspettative sono aumentate. "Penso che dalle nostre esperienze di gennaio abbiamo imparato molto. Il nostro obiettivo è quindi quello di arrivare tra i primi tre nella classifica generale", così Unterholzner. Due settimane di gara e circa 7.800 km sono in programma nella competizione automobilistica più dura al mondo. Il Dakar Rally 2026 si svolgerà, come le edizioni precedenti, in Arabia Saudita e si terrà dal 3 al 17 gennaio 2026.