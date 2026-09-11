US Open, senza Sinner e Alcaraz crollano i prezzi: la semifinale a soli 19 dollari

L'effetto svalutazione non sta invece toccando il derby statunitense tra Shelton e Tiafoe, a dimostrazione di come Zverev — pur essendo tra i primi due giocatori della stagione — non mantenga lo stesso appeal mediatico delle prime due teste di serie. Un minimo storico che certifica quanto l'intero movimento tennistico sia ormai fortemente dipendente dal richiamo di Sinner e Alcaraz.