MotoGP, la mostra Legends of Speed a Eicma 2026

Moto e piloti saranno i protagonisti di un percorso immersivo che metterà in parallelo l’evoluzione della tecnologia con quella degli uomini che hanno continuato a spostare il limite della velocità. Un allestimento di grande impatto visivo, immagini e materiali d’archivio, contenuti audiovisivi e interattivi daranno vita a un’esperienza pensata per coinvolgere tanto gli appassionati quanto le nuove generazioni. Il progetto è sviluppato da EICMA insieme a MotoGP e con il coinvolgimento della Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) nella valorizzazione del patrimonio storico e sportivo del Campionato.