Ciclismo, Vuelta: Dunbar vince la 19/a tappa, tra i big tutto invariato

La 19/a tappa della Vuelta, la Vélez-Peñas Blancas/Estepona di 210 chilometri, va a Eddie Dunbar. L'irlandese si inserisce tra gli attaccanti di giornata e beffa negli ultimi 300 metri della salita finale il compagno di fuga un Santiago Buitrago sempre più certo della maglia a pois di miglior scalatore ma a cui continua a sfuggire il successo di tappa. I primi cinque della classifica generale arrivano insieme, con lo stesso tempo (a 5'11" dal vincitore) e dunque Enric Mas conserva la maglia rossa con 1'37" di vantaggio su Primoz Roglic. Domani l'ultimo tappone di montagna con arrivo sul Collado del Alguacil, prima del gran finale di Granada.