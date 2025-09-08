Logo SportMediaset
Us Open, Sanguinetti: "Uscire da comfort zone? Sinner ha sempre imparato da sconfitte"

08 Set 2025 - 17:04
© Getty Images

© Getty Images

"Quest'anno stanno vincendo solo loro due, Sinner e Alcaraz. Dalla stagione sul rosso, Carlos ha perso la finale di Wimbledon, per il resto è stato impressionante. Sinner ha detto di dover uscire dalla comfort zone e ieri ci ha provato: cercava di scendere a rete il più possibile, ma senza il servizio era difficile. Deve cambiare qualcosa, ha sempre imparato dalle sconfitte".Così Davide Sanguinetti, ex tennista numero 1 d'Italia, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla sconfitta di Jannik Sinner in finale agli Us Open contro Alcaraz, ora nuovo numero 1 del mondo. "Quanto durerà duopoIlo Alcaraz-Sinner? Alcaraz e Sinner sono come i Fab Four. Se non esce un giovane promettente, per i prossimi 3-4 anni sarà solo Alcaraz-Sinner. Djokovic? La carta d'identità parla chiaro: 38 anni. Eccezionale comunque come abbia perso solo da loro due". 

