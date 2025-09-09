Logo SportMediaset
Ministro Abodi incontra omologa Bahrein su politiche giovanili

09 Set 2025 - 18:45
© IPA

© IPA

Un incontro per condividere esperienze, idee, strategie, strumenti e obiettivi comuni in merito alle politiche giovanili. Quest'oggi il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha incontrato a Roma Rawan bint Najeeb Tawfeeqi, ministro per le politiche giovanili del Regno del Bahrein. Abodi ha illustrato i programmi e le attività messi in campo dal Governo italiano, come il servizio civile universale e la Carta Nazionale Giovani, mentre il ministro bahreinita si è soffermato sulla valenza internazionale della piattaforma "Hope Network", un progetto lanciato nel novembre 2024 per rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le comunità globali e promuovere esperienze e conoscenze tra le Nazioni con particolare riferimento alle giovani generazioni, piattaforma alla hanno aderito oltre quaranta tra Nazioni e organizzazioni internazionali, Italia inclusa. I due ministri hanno valutato le opportunità di organizzare eventi congiunti dedicati ai giovani sotto l'egida del network, al fine di rafforzare le esperienze tra i giovani dei due Paesi nel rispetto della "Charter of Hope" convenendo sull'opportunità di approfondire ulteriormente e consolidare la collaborazione bilaterale, attraverso lo scambio di buone pratiche e di know-how per porre i giovani quale elemento imprescindibile delle politiche nazionali, con l'obiettivo di prepararli al futuro, responsabilizzarli e promuovere la cittadinanza attiva. L'incontro, inoltre, ha consentito ai due ministri di riaffermare l'impegno comune di rafforzare ulteriormente la sinergia tra le due nazioni, anche con la sottoscrizione di un "Memorandum of Understanding" bilaterale per rendere tale impegno strutturale e concreto. 

