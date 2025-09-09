Logo SportMediaset
Basket, ds Trento: "Estate lunga ma alla fine DJ Steward ha firmato"

09 Set 2025 - 19:01
© Getty Images

© Getty Images

"DJ Steward è stato uno dei primi giocatori che abbiamo individuato insieme a coach Cancellieri per costruire la squadra. Non è stato però uno dei primi che abbiamo firmato: è stata un'estate lunga, fatta di attese dove ci sono stati momenti positivi e altri in cui, vedendolo disputare ottime partite in Summer League, pensavamo che non saremmo riusciti a portarlo qui. Con DJ avevamo un interesse reciproco, abbiamo aspettato la conclusione della Summer League e poi siamo riusciti a finalizzare l'accordo". Lo ha detto Rudy Gaddo, direttore sportivo di Dolomiti Energia Trentino, presentando il neo acquisto DJ Steward. "E' una combo-guard moderna, crediamo possa darci quel talento e quella creatività che servono in un roster pensato per avere le caratteristiche tipiche di Trento: corsa e difesa - ha aggiunto Gaddo -. In queste prime uscite abbiamo capito di avere un gruppo di ragazzi a cui piace giocare insieme: coach Cancellieri, con i suoi assistenti, sta facendo un grandissimo lavoro per mettere insieme i pezzi". Da parte sua Steward ha detto che "ho parlato con Rudy Gaddo e con coach Cancellieri e mi sono sentito subito molto bene: i loro piani e la loro idea di squadra mi convincono, e soprattutto mi lasciano essere me stesso in campo e fuori. Prima di firmare con Trento ho sentito anche Jordan Ford: è stato uno degli elementi decisivi, perché mi ha parlato benissimo del club, dell'organizzazione e della città. Ho visto molti video che Jordan aveva realizzato quando era qui e mi hanno aiutato a capire cosa mi aspettasse. Vedere i miglioramenti che ha fatto da quando eravamo compagni agli Stockton Kings mi ha confermato che scegliere Trento sarebbe stata una grande opportunità per la mia carriera". 

