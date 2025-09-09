Tennis: Sinner diventa cittadino onorario di Torino

Che il legame di Jannik Sinner con la città di Torino fosse speciale, lo si era già capito dall'accoglienza straordinaria riservata all'altoatesino nelle apparizioni alle Nitto Atp Finals (nel 2021, nel 2023 e nel 2024, anno del primo titolo nel torneo di fine anno). Ora, però, dalla città piemontese è arrivata una scelta che certifica ancor di più il rapporto speciale: al n. 2 al mondo, infatti, verrà conferita da cittadinanza onoraria di Torino. Una decisione presa proprio per celebrare il rapporto che si è creato negli ultimi anni alle Finals, come ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo: "Jannik è un esempio virtuoso per come interpreta il ruolo di sportivo, perché c'è modo e modo di vincere e c'è modo e modo di perdere. Sinner - ha aggiunto - scende in campo esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".