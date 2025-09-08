Volley, Danesi: "Queste ragazze miglioreranno ancora"

"Una cosa incredibile di questa squadra è l'umiltà. Queste ragazze sono incredibili, sono fortissime ma vogliono sempre migliorare. E lo faranno ancora": cosi' la capitana dell'Italia di pallavolo donne, Anna Danesi, al rientro dai Mondiali che hanno incoronato le azzurre campionesse. Velasco invece ha dovuto affrontare anche domande sul suo futuro, rispetto al quale gia' ieri, subito dopo la partita vinta con la Turchia, aveva precisato di avere al momento un solo orizzonte: il risposo assoluto dei prossimi giorni. "Io sulla panchina azzurra fino a 80 anni? No no, lasciamo stare..."