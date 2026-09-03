Us Open, Sabalenka sbotta: "Troppe feste? Ma che domanda è?!"

03 Set 2026 - 21:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

La n. 1 del mondo Aryna Sabalenka ha perso le staffe con un giornalista dopo la vittoria agli Us Open contro Polina Iatcenko 6-1, 6-1. La 28enne bielorussa ha rifiutato di rispondere al reporter che le chiedeva se le troppe apparizioni mondane alla vigilia degli Us Open non fossero arrivate a scapito della sua preparazione atletica. "State scherzando? Feste, divertimento, ma perché dovreste dire una cosa del genere? Perché dovrebbe venirvi anche solo in mente? Che razza di domanda è?", ha replicato stizzita la campionessa: "Pensate prima di aprire bocca". Aryna ha proseguito visibilmente irritata: "Solo perché ho postato alcune attività con i brand vi fa pensare che stavo divertendomi alle feste e non allenandomi?". Sabalenka, che è passata al terzo turno con la vittoria contro la Iatcenko, punta a vincere a New York il terzo Us Open consecutivo. 

Aryna Sabalenka sfila in costume per Time: il video fa impazzire i social

1 di 49
© instagram | Aryna Sabalenka 
© instagram | Aryna Sabalenka 
© instagram | Aryna Sabalenka 

© instagram | Aryna Sabalenka 

© instagram | Aryna Sabalenka 

Ultimi video

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

02:38
US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:35
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV

Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

03:26
US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

00:27
MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

00:46
MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

I più visti di Altri Sport

MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

US OPEN BERRETTINI VS WAWRINKA 1/9 SRV

Us Open: Berrettini al secondo turno, battuto l’eterno Wawrinka

Atleta 25enne violentata al villaggio olimpico: proseguono le indagini

US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:19
Musetti crolla al secondo turno: fuori con l'australiano Sweeny
21:24
Us Open, Sabalenka sbotta: "Troppe feste? Ma che domanda è?!"
21:03
Us Open, Darderi al terzo turno: Svrcina ko in quattro set
20:23
Briatore: "Oggi in Formula 1 il pilota conta solo per il 20 per cento"
18:41
Sci: Paris verso il Cile per due periodi di allenamento