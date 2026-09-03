Us Open, Sabalenka sbotta: "Troppe feste? Ma che domanda è?!"

La n. 1 del mondo Aryna Sabalenka ha perso le staffe con un giornalista dopo la vittoria agli Us Open contro Polina Iatcenko 6-1, 6-1. La 28enne bielorussa ha rifiutato di rispondere al reporter che le chiedeva se le troppe apparizioni mondane alla vigilia degli Us Open non fossero arrivate a scapito della sua preparazione atletica. "State scherzando? Feste, divertimento, ma perché dovreste dire una cosa del genere? Perché dovrebbe venirvi anche solo in mente? Che razza di domanda è?", ha replicato stizzita la campionessa: "Pensate prima di aprire bocca". Aryna ha proseguito visibilmente irritata: "Solo perché ho postato alcune attività con i brand vi fa pensare che stavo divertendomi alle feste e non allenandomi?". Sabalenka, che è passata al terzo turno con la vittoria contro la Iatcenko, punta a vincere a New York il terzo Us Open consecutivo.